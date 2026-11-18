В Калужской области прогнозируют дождь со снегом
В среду, 18 ноября, в Калужской области синоптики прогнозируют пасмурное небо.
В течение дня возможен дождь, переходящий в мокрый снег.
Температура воздуха будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов. Подует юго-восточный ветер с порывами до 5 метров в секунду.
Атмосферное давление опустится до 730 миллиметров ртутного столба, что заметно ниже климатической нормы.
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