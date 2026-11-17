Во вторник, 17 ноября, в Калужской области синоптики прогнозируют пасмурное небо без осадков. Утром температура воздуха будет около нуля градусов, а днем столбики термометров поднимутся лишь до плюс 2 градусов.

Подует южный ветер, порывы которого будут достигать 6 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что немного ниже климатической нормы.