В Калужской области 17 ноября ожидается пасмурная и прохладная погода
Во вторник, 17 ноября, в Калужской области синоптики прогнозируют пасмурное небо без осадков. Утром температура воздуха будет около нуля градусов, а днем столбики термометров поднимутся лишь до плюс 2 градусов.
Подует южный ветер, порывы которого будут достигать 6 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что немного ниже климатической нормы.
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