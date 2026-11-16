Синоптики обещают Калужской области тёплый день без осадков
В понедельник, 16 ноября, в Калужской области установится преимущественно ясная погода. Облаков будет немного. Дождя синоптики не прогнозируют.
Утром температура воздуха будет около нуля. Днём столбики термометров поднимутся до +4 градусов.
Ветер ожидается слабый, южный. Его скорость составит всего 2–4 метра в секунду.
Атмосферное давление к вечеру понизится – с 753 до 746 миллиметров ртутного столба.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь