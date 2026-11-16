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Синоптики обещают Калужской области тёплый день без осадков

Владимир Андреев
16.11, 06:04
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В понедельник, 16 ноября, в Калужской области установится преимущественно ясная погода. Облаков будет немного. Дождя синоптики не прогнозируют.

Утром температура воздуха будет около нуля. Днём столбики термометров поднимутся до +4 градусов.

Ветер ожидается слабый, южный. Его скорость составит всего 2–4 метра в секунду.

Атмосферное давление к вечеру понизится – с 753 до 746 миллиметров ртутного столба.

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