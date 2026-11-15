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Синоптики обещают в Калужской области до +7 градусов и дожди

Рабочая неделя в Калужской области будет с плюсовой температурой в дневные часы.
Владимир Андреев
15.11, 12:38
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По прогнозам синоптиков, в понедельник и пятницу погода будет практически одинаковой. Ночью ожидается около 0 градусов, днём – до +2. В эти дни возможны снежно-дождевые осадки.

Во вторник и четверг днём до +5. Ночные температуры составят +2…+4 градуса. Самым тёплым днём станет среда – воздух прогреется до +7 градусов.

В выходные температура начнёт понижаться. Это станет предвестником дальнейшего похолодания. На всю неделю метеорологи прогнозируют дожди разной интенсивности.

Если говорить о климатической норме, то в середине ноября в Калужской области обычно уже довольно прохладно. Средняя температура в этот период колеблется около нуля, а дневные значения редко поднимаются выше +2…+3 градусов. Так что предстоящая неделя обещает быть теплее обычного.

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