В Калужской области 15 ноября ожидается прохладная и сухая погода

В воскресенье, 15 ноября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Осадков в этот день не ожидается.

Температура воздуха в течение всего дня будет держаться на отметке около плюс 2 градусов.

Подует западный ветер, порывы которого достигнут 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.