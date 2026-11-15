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В Калужской области 15 ноября ожидается прохладная и сухая погода

Дмитрий Ивьев
15.11, 05:50
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В воскресенье, 15 ноября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Осадков в этот день не ожидается.

Температура воздуха в течение всего дня будет держаться на отметке около плюс 2 градусов.

Подует западный ветер, порывы которого достигнут 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

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