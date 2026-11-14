В Калужской области в субботу ожидается пасмурная погода
В субботу, 14 ноября, в Калужской области синоптики прогнозируют пасмурное небо. Осадков в этот день не ожидается.
Температура воздуха в течение всего дня будет держаться на уровне около плюс 3 градусов. Подует южный ветер, порывы которого будут достигать 6 метров в секунду.
Атмосферное давление будет меняться: утром оно составит 734 миллиметра ртутного столба, а к вечеру повысится до 743.
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