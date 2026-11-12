В Калужской области прогнозируют дождь со снегом

В четверг, 12 ноября, в Калужской области синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Утром возможен дождь, переходящий в мокрый снег.

С утра температура воздуха будет около нуля градусов, а днем столбики термометров поднимутся до плюс 3 градусов.

Подует южный ветер, порывы которого достигнут 4 метров в секунду.

Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба.