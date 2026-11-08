Воскресенье под одеялом: сыро, пасмурно и всего +1 °C

Сегодня, 8 ноября, погода не порадует: утром всего +3 °C, а днем столбик термометра опустится до +1 °C.

Ветер слабый — 3 м/с, но высокой влажностью (89–94%) он сделает свое дело: ощущение холода усилится.

Весь день небо будет затянуто плотными облаками, солнце не выглянет.

Давление в норме — около 750 мм рт. ст.

Лучший план на воскресенье — теплый плед, горячий чай и любимая книга. Если выходите из дома, одевайтесь потеплее!