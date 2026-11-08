Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Воскресенье под одеялом: сыро, пасмурно и всего +1 °C
Новость дня Погода

Воскресенье под одеялом: сыро, пасмурно и всего +1 °C

Михаил Тырин
08.11, 07:00
0 1341
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Сегодня, 8 ноября, погода не порадует: утром всего +3 °C, а днем столбик термометра опустится до +1 °C.

Ветер слабый — 3 м/с, но высокой влажностью (89–94%) он сделает свое дело: ощущение холода усилится.

Весь день небо будет затянуто плотными облаками, солнце не выглянет.

Давление в норме — около 750 мм рт. ст.

Лучший план на воскресенье — теплый плед, горячий чай и любимая книга. Если выходите из дома, одевайтесь потеплее!

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
4 оценили
0%
75%
0%
0%
25%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Iko1Tkhwa2Y4UjJ2T05yemptaGh6QXc9PSIsInZhbHVlIjoia3poZkU1bjYydnNFT1JHOFRpcDRrMTdCbnBmUXBuVHpsTE4zNXBNOGQ3WENEcHZ1VzI3RHJ5UzRqT2FTczRBWlFxclVQU2RLWEVEZVJYSEc2VGFsRTlzZFdUL2xaVm5xWk9MSEc0WDJrakU5cWpEaFB5TnBzdmtjTVVmNnBWWVlDTWQzaThhOGdGS2p6OVdaYzh6WHN3MWxOOWR1aEJhNXVLTWsxbmtnd0hJK2NleXBpdkdFWFFhcTk3M2grUWZZU2hpa2VtUThJL2V1WFBmSjMyMlpYSzl1by9uUWlkcGJDeWRHNUF2S1RuamtGc0lIa0x4dHNHWXFINmp0OE1IRmZhVnB5eG9wRFozckRaS3R2emFqVk14eUJzckVDN1VqZlVSQys3NGo2UHI1SDRRSHJERGVkMVk2d2twT3hiMWpzMTRlRWp3MEhjMWt6cjVTUTJGMXVNWGFKTVFGZ0xjUW9Vc01yNWc4TzhzeFdRTVhwMUJrcFpLeEY4MTVzYlZYM1FEMEZFTklvY2x5Y3A3NzF3WWZiZGlMTytKOTQwRmJ1N3BVWWtqckhKaU15M0NETkN4RHl1M0VjbjNCajkrbSIsIm1hYyI6IjFjNDFiYjcxNThlZjUyYWY1MzRjN2EwNTI5ZGVmYjM1MzlhMGNkMGE2NTRkYjhkYTM0MmQ3NDYwNmEzODg3NWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikc4Z21NeW82T05nQjUvWFc5UFpsQ0E9PSIsInZhbHVlIjoiU3NOT2NkYTFkVTRJcmtRTmUySTNtMGtQeUJSajFvbS9OQnpELzEyQklWVDdNcHdmb0NOL1Z6dEtTQjFhRGVMVjArUk8vT05LNEswWURqZ3R0RE9uVDM3K1Nxa0RQajF1eHJoUFZrV213d21HQVJCNEJ4ZFl3cmRjWmVocDV1SDBwZDYwMnpMZ1JabEljY1lJTFFHTTJwU0E4MnhIRE1iYmZ4WGxkdGg3Z1Z4dEdIcm1jWFlXWUo5Y2dNcGc4c2lBdGx4UTNxc1Z5UTRIMjlHRXgrZ09PZ05ZWmN6dTdjWjRlZFNiTUNsdXhuc0hOeURIRU80T1NNQS9QRDFyS1Q4SDlmZUd3ejBxRG9OLzB4ZkdFRTJxakZ3OU5EU0RqS1c2ZnhFOHBmdkhDMGlIS1hJbzZ3dUFCNXk0ejZ2N0QvUk5MR3pjS3JrTUdkV1JrTE9tQldEeFRGa1oxUE95VWdQVHdtMmc5OU4wekJhOHQwOXdOdDBCdG5DYzlIVGFHZk5qdFFud2YwZVhHd0QrRC9lMWkrMm9EdkNJcU1HbmNScysyUTVkdjJ0cVZGSzlaK3orMTk3VWtMK2lBNmx1b1NTWXBLRERiRTRlUXc5YUVJc0NGcE5YNWZpT0VVNTFtY0FDMHVnSFppTHpxVW43LzFQUzhzOWFHODFWeE94cy8vWnppcmJXM25NQ0dNVXJMalZzdG1zMVpzVlhBVGpJb0lIWmpDMmpGNTkzUHFndHJVSm9EaXowL2JLeU9iVlZBdXI1OEFjWG9NOFlpVHN5Z2FrQzkwQmt1dFNKcmVTY2pzSW5ia3BzVGxDT0xLNWEwaXg1blBzV29qNkozOTF4QUJlYyIsIm1hYyI6ImU0YmZhYWRjNzNjMTZmNmI2NzljY2RkNTY0ZDQyNTA2ZTEyMjQzYWI1NzNlYTU5YzhiNDgyZGEyOWE4MWQ1MDgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+