Воскресенье под одеялом: сыро, пасмурно и всего +1 °C
Сегодня, 8 ноября, погода не порадует: утром всего +3 °C, а днем столбик термометра опустится до +1 °C.
Ветер слабый — 3 м/с, но высокой влажностью (89–94%) он сделает свое дело: ощущение холода усилится.
Весь день небо будет затянуто плотными облаками, солнце не выглянет.
Давление в норме — около 750 мм рт. ст.
Лучший план на воскресенье — теплый плед, горячий чай и любимая книга. Если выходите из дома, одевайтесь потеплее!
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь