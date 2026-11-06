Мокрую погоду прогнозируют в Калужской области
В пятницу, 6 ноября, в Калужской области синоптики прогнозируют пасмурную погоду.
Местами пройдут осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.
Температура воздуха в течение всего дня будет держаться на отметке около плюс 1 градуса. Северо-западный ветер будет дуть с порывами до 5 метров в секунду.
Атмосферное давление понизится до 741 миллиметра ртутного столба.
Из-за околонулевых температур и смешанных осадков на дорогах высока вероятность образования гололедицы. Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, снижать скорость и увеличивать дистанцию. Пешеходам стоит выбирать обувь с нескользящей подошвой и учитывать ухудшение видимости.
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