В Калужской области прогнозируют дождь со снегом
В четверг, 5 ноября, в Калужской области синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Местами пройдут осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.
Утром температура воздуха будет около нуля градусов, а днем столбики термометров поднимутся до плюс 3 градусов.
Северо-западный ветер будет дуть с порывами до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.
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