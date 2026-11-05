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В Калужской области прогнозируют дождь со снегом

Дмитрий Ивьев
05.11, 05:50
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В четверг, 5 ноября, в Калужской области синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Местами пройдут осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.

Утром температура воздуха будет около нуля градусов, а днем столбики термометров поднимутся до плюс 3 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть с порывами до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

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