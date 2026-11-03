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В Калужской области ожидается прохладная погода

Дмитрий Ивьев
03.11, 05:50
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Во вторник, 3 ноября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду. Местами пройдут дожди.

Утром температура воздуха составит около 2 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся лишь до 5 градусов.

Подует северо-западный ветер, порывы которого достигнут 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

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