В Калужской области ожидается прохладная погода
Во вторник, 3 ноября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду. Местами пройдут дожди.
Утром температура воздуха составит около 2 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся лишь до 5 градусов.
Подует северо-западный ветер, порывы которого достигнут 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
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