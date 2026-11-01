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Погода

Погода на воскресенье: серое одеяло облаков и прохладный шепот ветра

Михаил Тырин
01.11, 07:00
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В ночь на 1 ноября температура в Калужской области опустится до +4°C, днём и вечером воскресенья ожидается около +7°C.

Весь день будет пасмурно, однако ночью возможны прояснения.

Ветер стабильный, 3 м/с. Влажность воздуха составит от 53% до 74%.

Атмосферное давление — 750 мм рт. ст.

День подойдёт для спокойных прогулок, но не забудьте тёплую одежду: погода прохладная и облачная.

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