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В Калужской области похолодает на выходных

Дмитрий Ивьев
31.10, 05:50
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В субботу, 31 октября, в Калужской области будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.

Утром температура воздуха составит около 2 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 9 градусов.

Ветер будет дуть с востока, его порывы не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление установится на отметке 750 миллиметров ртутного столба.

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