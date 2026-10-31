В Калужской области похолодает на выходных
В субботу, 31 октября, в Калужской области будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.
Утром температура воздуха составит около 2 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 9 градусов.
Ветер будет дуть с востока, его порывы не превысят 3 метров в секунду.
Атмосферное давление установится на отметке 750 миллиметров ртутного столба.
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