В Калужской области похолодает на выходных

В субботу, 31 октября, в Калужской области будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.

Утром температура воздуха составит около 2 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 9 градусов.

Ветер будет дуть с востока, его порывы не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление установится на отметке 750 миллиметров ртутного столба.