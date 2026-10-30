В Калужской области сохранится теплая для октября погода

В пятницу, 30 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков в этот день не ожидается.

Утром температура воздуха составит около 4 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 12 градусов.

Будет дуть слабый южный ветер, порывы которого не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится и составит 752 миллиметра ртутного столба, оставаясь при этом выше климатической нормы.