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В Калужской области сохранится теплая для октября погода

Дмитрий Ивьев
30.10, 05:50
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В пятницу, 30 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков в этот день не ожидается.

Утром температура воздуха составит около 4 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 12 градусов.

Будет дуть слабый южный ветер, порывы которого не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится и составит 752 миллиметра ртутного столба, оставаясь при этом выше климатической нормы.

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