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Какая погода ждет Калугу 29 октября

Дмитрий Ивьев
29.10, 05:50
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В четверг, 29 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Осадков в этот день не ожидается.

Утром температура воздуха составит около 3 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 11 градусов.

Будет дуть слабый юго-восточный ветер, порывы которого не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится и составит 755 миллиметров ртутного столба, оставаясь при этом выше климатической нормы.

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