Какая погода ждет Калугу 29 октября
В четверг, 29 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.
Осадков в этот день не ожидается.
Утром температура воздуха составит около 3 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 11 градусов.
Будет дуть слабый юго-восточный ветер, порывы которого не превысят 3 метров в секунду.
Атмосферное давление немного понизится и составит 755 миллиметров ртутного столба, оставаясь при этом выше климатической нормы.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь