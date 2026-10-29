Какая погода ждет Калугу 29 октября

В четверг, 29 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Осадков в этот день не ожидается.

Утром температура воздуха составит около 3 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 11 градусов.

Будет дуть слабый юго-восточный ветер, порывы которого не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится и составит 755 миллиметров ртутного столба, оставаясь при этом выше климатической нормы.