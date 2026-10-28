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В Калужской области сохранится сухая погода

Дмитрий Ивьев
28.10, 05:50
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В среду, 28 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков в этот день не ожидается.

Утром температура воздуха опустится до 3 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 12 градусов.

Будет дуть слабый юго-восточный ветер, порывы которого не превысят 4 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится до 756 миллиметров ртутного столба, что значительно выше нормы для этого времени года.

Специалисты отмечают, что высокое атмосферное давление способствует устойчивой погоде, но может влиять на самочувствие метеочувствительных людей.

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