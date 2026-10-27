Синоптики обещают калужанам облачный вторник без осадков

Во вторник, 27 октября, в Калужской области установится облачная погода. Прояснений синоптики не прогнозируют. Дождя тоже не ожидается.

Утром температура воздуха составит +5 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +11. Для конца октября это не по-осеннему тепло. В ночные часы температура может опуститься до нуля.

Ожидается юго-восточный ветер скоростью 3–6 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня повысится с 753 до 756 миллиметров ртутного столба.