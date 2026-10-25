Погода воскресенья: солнце с утра, облака к вечеру

Утром 25 октября будет ясно, так что можно смело планировать прогулку.

Днем потеплеет до +12°C, а вот к вечеру столбик термометра опустится до +6°C — и из-за высокой влажности (46–66%) покажется еще прохладнее, так что легкую куртку лучше захватить заранее.

Ветер умеренный, 4–5 м/с, давление чуть выше нормы — около 750 мм рт. ст.

Ближе к вечеру на небе появятся небольшие облака.