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Теплые выходные ждут Калужскую область

Дмитрий Ивьев
24.10, 05:50
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В субботу, 24 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Осадков в этот день не ожидается.

Утром температура воздуха составит около 7 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 13 градусов. Будет дуть слабый юго-восточный ветер, порывы которого не превысят 4 метров в секунду.

Атмосферное давление сохранится на уровне 754 миллиметров ртутного столба, что выше климатической нормы.

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