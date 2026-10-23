В Калужской области пятница будет теплой

В пятницу, 23 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков в этот день не ожидается.

Утром температура воздуха составит около 7 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 13 градусов.

Будет дуть слабый юго-восточный ветер, порывы которого не превысят 4 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится и составит 754 миллиметра ртутного столба, оставаясь при этом выше климатической нормы.