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В Калуге сохранится облачная погода

Дмитрий Ивьев
22.10, 05:50
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В четверг, 22 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Осадков в этот день не ожидается.

Утром температура воздуха составит около 5 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 12 градусов.

Будет дуть слабый восточный ветер, порывы которого не превысят 4 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится и составит 755 миллиметров ртутного столба, оставаясь при этом выше климатической нормы.

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