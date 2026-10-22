В Калуге сохранится облачная погода

В четверг, 22 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Осадков в этот день не ожидается.

Утром температура воздуха составит около 5 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 12 градусов.

Будет дуть слабый восточный ветер, порывы которого не превысят 4 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится и составит 755 миллиметров ртутного столба, оставаясь при этом выше климатической нормы.