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В Калужской области сохранится сухая осенняя погода

Дмитрий Ивьев
21.10, 05:50
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В среду, 21 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Осадков в этот день не ожидается.

Утром температура воздуха составит около 3 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 11 градусов.

Будет дуть слабый восточный ветер, порывы которого не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится по сравнению с предыдущим днем, но останется высоким, на уровне 758 миллиметров ртутного столба.

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