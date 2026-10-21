В Калужской области сохранится сухая осенняя погода
В среду, 21 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.
Осадков в этот день не ожидается.
Утром температура воздуха составит около 3 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 11 градусов.
Будет дуть слабый восточный ветер, порывы которого не превысят 3 метров в секунду.
Атмосферное давление немного понизится по сравнению с предыдущим днем, но останется высоким, на уровне 758 миллиметров ртутного столба.
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