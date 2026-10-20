В Калужской области ожидается солнечная погода
Во вторник, 20 октября, в Калужской области синоптики обещают ясную погоду без осадков.
Утром температура воздуха опустится до 3 градусов тепла, а днем солнце прогреет воздух до 12 градусов.
Будет дуть слабый восточный ветер, порывы которого не превысят 4 метров в секунду.
Атмосферное давление достигнет очень высокой отметки - 760 миллиметров ртутного столба, что значительно выше климатической нормы.
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