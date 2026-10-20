Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области ожидается солнечная погода
Новость дня Погода

В Калужской области ожидается солнечная погода

Дмитрий Ивьев
20.10, 05:50
0 946
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 20 октября, в Калужской области синоптики обещают ясную погоду без осадков.

Утром температура воздуха опустится до 3 градусов тепла, а днем солнце прогреет воздух до 12 градусов.

Будет дуть слабый восточный ветер, порывы которого не превысят 4 метров в секунду.

Атмосферное давление достигнет очень высокой отметки - 760 миллиметров ртутного столба, что значительно выше климатической нормы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
6 оценили
83%
0%
0%
0%
17%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNiZnVWNUh4MTFYWEllalh2SUJ2ZGc9PSIsInZhbHVlIjoiODZhdXh3UVY3eEJzSi85eCtDcHBqbHkwOFN6NlV4RlIvNkdRemJvL2NNU0JiRk5lbEplK0tDWkU0bXgwQ3dONWZwS2tMN1RpRWlMU0N6dkxDRitva2EwanpJeGVMM3FmSFpEVDdBSTBHR2xqOU5tWTc3NmpybVVCS3ltUjNDalBueTMzSC9DYWdad1RQZDNMUnFxNjVpcVdidE5EeEhWZDdIbllsOE9hbG04akdUaldraW1PQ094d090WENDQ3VqVnRBdGlOVUFlaDBrVmpTeVlFUFlGS2czUDV3WlhJbFNheXpnb0c0UkNCM1I2UG1hbXRtVHJLQmpTS3lwcHdmTFZTbURnb29XYTNpUGFZbHVpbVVMR3ZabjJvVjhHeUR3L3llMnBUTmdyay9ZY2p2ZUZiMGtiZkZVaVZxeU9oWEtyMm1BNk5Icnh3UGozQmJiKy9PY3gwazJMdnBOTVZvM2JxcnB3OGlLT0todVk4d29xVlkzaXBlZnJIYjQ4THJLaXFBcnVEZW1JZkFoTWpSTExxVWd4S2MvdlFxQ3I3cHREQy9NWGlta1ZNWFlzZ2FrbW5TVHZZY2JXaWVKa2V1YSIsIm1hYyI6IjdkZjc0NDU4MWY5ZDUwNWUzYTVhZmNhMzIwZThlZDc3MGRhN2RiY2M4NDE0ZDI1MTg2M2Y4N2YxZDcxNDY4YjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1WMjAweWFGSHp6RFFLd3grS3l4Qmc9PSIsInZhbHVlIjoiRExQV0Q3T0pQdzZKaEs1bXU5eFVPREl2b3FGQ3N0TnYydkpZUWVCcjNtakIxVS9DU2tKOWJqcmgyN1VRblk2c2VTQWFIendVUk15NnBRK05rNTFtRmtmTjJBd2IwNlFFUjlHM0dQMUs0VlVJSVA5RTN6L3lRZ0tEaUY0NzlTang5a3JzczRzbHNZWHBvZVNiei95WjdIM1NLc1hHM1htcFk4b2I4ZGJyU0diNUxPVXZhTlhVUE84MHllMUZ1TXdQVDlHL09DV2loVmlDcStVYzhsYnNtTVRqdCtPaWh6cXRzR21kaVZiM1Q2VGlETG9EY0FWTXRtMXlHZFZtb3dya2RWbnk0aFRRWkNLSTNBbnpQQjhtM1BMOEVjbmhJWmM4YUhORk5DcUk4K2E1b0hFUVMyZi82Z2pCSTloME5LUkRzNW1jbE1FR2VaeDBuTmF1endidjd5NHJiVytVSDZ0UGJwT3NyaHN2bmU4YXZaMXdkZm5hTHhMUzJOcENFWm1ubFNCOHRFakRsMmNwaWlrYzIza0tlL0RBRXFFamVDQjJGYU1RMkVqRzVmOTVqNkJUQ210aHBDZ2N3UU42MjNpeEcrbkxYNWFJU3Bocm9JY0ZDSDhzWG9aSXZSOGxDSmh2Slg4RTNGdDdlTDFoazNFNnJsT0FYTHdEY3hXeDRseG9JbTZ6bmhLaVR6SGlpd25yczJiQ3NBcVVGVXR4T2YzSCtVTjNlUk5jNWwzU3pBNVVBeUU5RWVxdEs3enpreWZuN3dyZ3YxRU9wVDZLZkl5Vm5QZ3I5V0F3R1NyY2lsSWhuSmR3aTNJNS9HSFNLMW1lc1U3Tmo4aS8yUDRBMzE0WCIsIm1hYyI6IjhhOTFhNzY3NmExNmI5MzllNjk3MWNkMmUxYmVlMzBiMjBiMTZiOTU0NjkwYzUwMTQ1ZDI5Mzc2NDE1MzU4MjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+