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С понедельника в Калужской области начнётся похолодание

В понедельник, 19 октября, в Калужской области ожидается облачная погода.
Владимир Андреев
19.10, 06:12
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Прояснения возможны только к обеду. Дождя синоптики не прогнозируют.

Утром температура воздуха составит около +9 градусов. Днём столбики термометров поднимутся всего до +12. Тепла ждать не стоит.

В течение всего дня ожидается сильный северо-восточный ветер скоростью 8-11 метров в секунду. Из-за этого погода будет казаться ещё прохладнее.

Атмосферное давление постепенно вырастет – с 754 до 760 миллиметров ртутного столба.

В ночь на вторник метеорологи прогнозируют заморозки до -1 градуса. Самое время достать тёплые вещи.

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