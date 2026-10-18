В Калужской области ожидается сухая погода
В воскресенье, 18 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков в этот день не ожидается.
Утром температура воздуха составит около 10 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 16 градусов.
Ветер усилится: его порывы будут достигать 5 метров в секунду.
Атмосферное давление сохранится на уровне 747 миллиметров ртутного столба.
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