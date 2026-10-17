Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Калугу ждут теплые выходные
Новость дня Погода

Калугу ждут теплые выходные

Дмитрий Ивьев
17.10, 05:50
0 204
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В субботу, 17 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Осадков в этот день не ожидается.

Утром температура воздуха составит около 10 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 15 градусов.

Ветер будет слабым, его порывы не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InFqREp2N2lZYzJnZ2oxY0JxTVZRT2c9PSIsInZhbHVlIjoiNnplOE9qcUczMEN1Y25rOTJOb0pGQXM2ZmtOQnRISE5hbkExNVNTeG9ySXkrbHBISFg3ZUduNXdWcDVIb3BXNEJ6TXg5ZkVhcDhpMHBOYkFvcmlSa0Q2TkYxc0wrYVJEWjFORVBuR05sRDdMSjJPNWVJbkJ2dVNJZ282cmpnY0hHd1hOalFWeVpUb0c1M1dKc0dsUVBlRWZ6U1hINWZGS1Q1QkVQQzBlNDhOR2VSRHZyRTJXaGtXUEdEMVdDWDRzT2FxNE5zVE1VNmV3N3cyTmNZc1ZocXl1YUVtNHcwZWdtRVVaQ2NRblpaZ2xwMUVJMFNkeWo4OVpkNW90Slo5SXJyalIzVU5MS3d5V1JHTVk1cDQ3K2dWUCtURVZrVkpRRjZWYUlVSWJVODJvamVnQ2VlSmtQZ29TUkNpRDFoU2FnSXdqbmlxcCttYmszTzBETHRrYTRIa3dKSGtYaTA3bkZXMDRtRXdtWnljYU9lNjJibWROZkhPL3hpS3FpSDdEdGdYTnlyZlc2K1IrVUVhcjFiOTJHRlVSSVdPM1BtL3dKaXNXdTNOWXV1OWlFSWhxWVdDN2Vpb05iZnFDNWFWaCIsIm1hYyI6IjVlOWI1N2M2ZDBhMTU3YzNmOWZkNTVmM2U3YmM3YjZkZTZhOThjYjQ4YmJlMzI1NzgwNDMxM2M4MTc4NTEzMTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Inpra0dlcG1BVEJGTGRHYjVFL0NvYWc9PSIsInZhbHVlIjoid0p1VXZweGlaU0dkbWpRYlBNNjRJcW50eVJmQzJjYTViYVpCZVFsZHlVTW95QkhkckRjaXYyTlNUamIvZklTTjBmRlVoUlhJVVhJVEN5WUV4TlZ4d0pLTGtuNTdRUFlxeHhUTGc5K2dhK2lRM09SZnFaYlFLN2h5NVJ3MmtFRUdmbjZwSmMzUHBCaFc0b3YvNjNMTHliVXFFR1JaZWh6ZkU3bmVrSmV3M3hSZU4xcWtrQjJqcW9ES25DOVZKTVViYTlYOG53M0pTQkRKNnRjT010U2x1MW5ER2dTR3hLL0N3VzkyYVd0c0ExY0FReGNVRFBkVGVJbHlRREpUQjBqbjZUYVB3VDNwRVJUQm91Q1U2RFhrb1hnQ2FuNkhLUTZKL09COVdXekU2N1ZPNUxzYm5RVTlXTUNzQjdGMC9pNGt3Q3h3b2dudE9GK3VGQmhIa3pVVTlCS0g3VGtoTVhneVRDVjFFNUdFY2l5T05ydG1XWkdqZEF2UzQxR3RpeDZ4Y2J5N0R2U3JRZGx0ZHROdnQ5MHlXMnFyN2ZRNWpaNzJPL05Da0VFUWlWVEFKbkRGcUsrTEhyTFUvc1lMeGJEeFpUY25uQWxXeXNaeXVadW9nWm92eGxGb2RKR29ibiswUDk0UFdJbEN5UDlQM05HQnRrRkJyYi9tejNPTkxmaHhHMWExVGExeWJCQmRvWGhSYmIreVVEakRzbVhUY1NHRm94Nmw3dDNtTzFXai9Zb2dXNFJ1YVoxZDVLRTVPOFVBWVBIb29CNGgyazlZVjdEeFhTSjYydGE0Q2wvcllhMjcyRG5tYTZFdnE0Vk8xclJrT2lucnZCTXZtUlJjL3l0RyIsIm1hYyI6ImIwMmI5YjkyZWYwYWNmYmRiYjU0ZDg5YzI4ZDY2NTVhNTE5ODczNWIxYWJhZGY5ZjA1ODk2OWVhNDc5MDllNjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+