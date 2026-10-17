Калугу ждут теплые выходные
В субботу, 17 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.
Осадков в этот день не ожидается.
Утром температура воздуха составит около 10 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 15 градусов.
Ветер будет слабым, его порывы не превысят 3 метров в секунду.
Атмосферное давление немного понизится и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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