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В Калужской области ожидается теплая погода

Дмитрий Ивьев
16.10, 05:50
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В пятницу, 16 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Осадков в этот день не ожидается.

Утром температура воздуха составит около 8 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 17 градусов.

Ветер будет слабым, его порывы не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление сохранится на уровне 750 миллиметров ртутного столба.

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