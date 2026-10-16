В Калужской области ожидается теплая погода
В пятницу, 16 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.
Осадков в этот день не ожидается.
Утром температура воздуха составит около 8 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 17 градусов.
Ветер будет слабым, его порывы не превысят 3 метров в секунду.
Атмосферное давление сохранится на уровне 750 миллиметров ртутного столба.
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