В Калужской области сохранится пасмурная погода

В четверг, 15 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют пасмурную погоду.

Утром местами пройдут дожди, однако днем осадки прекратятся.

Температура воздуха в течение всего дня будет держаться на уровне около 8 градусов тепла.

Северный ветер будет умеренным, его порывы достигнут 4 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится до 750 миллиметров ртутного столба.