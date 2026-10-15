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В Калужской области сохранится пасмурная погода

Дмитрий Ивьев
15.10, 05:50
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В четверг, 15 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют пасмурную погоду.

Утром местами пройдут дожди, однако днем осадки прекратятся.

Температура воздуха в течение всего дня будет держаться на уровне около 8 градусов тепла.

Северный ветер будет умеренным, его порывы достигнут 4 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится до 750 миллиметров ртутного столба.

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