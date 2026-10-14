Сильный дождь ожидается в Калужской области

В среду, 14 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют пасмурную погоду.

Местами пройдут сильные дожди. Температура воздуха в течение всего дня будет держаться на отметке около 8 градусов тепла.

Северный ветер будет дуть с порывами до 5 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне 748 миллиметров ртутного столба.

Из-за обильных осадков дороги станут мокрыми и скользкими, а видимость на трассах может ухудшиться.