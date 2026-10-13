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В Калужской области заметно похолодает

Дмитрий Ивьев
13.10, 05:50
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Во вторник, 13 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Утром и днем пройдут дожди.

Температура воздуха в течение всего дня будет держаться на уровне около 10 градусов тепла.

Северный ветер будет умеренным, его порывы достигнут 4 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится до 748 миллиметров ртутного столба.

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