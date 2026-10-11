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В Калужской области 11 октября ожидается сухая и тихая погода

Дмитрий Ивьев
11.10, 05:50
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В воскресенье в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков в этот день не ожидается.

Утром температура воздуха составит около 8 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 15 градусов.

Южный ветер будет очень слабым, его порывы не превысят 2 метров в секунду.

Атмосферное давление немного повысится до 742 миллиметров ртутного столба.

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