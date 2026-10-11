В Калужской области 11 октября ожидается сухая и тихая погода
В воскресенье в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков в этот день не ожидается.
Утром температура воздуха составит около 8 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 15 градусов.
Южный ветер будет очень слабым, его порывы не превысят 2 метров в секунду.
Атмосферное давление немного повысится до 742 миллиметров ртутного столба.
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