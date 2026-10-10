В Калужской области 10 октября ожидается ветреная погода

В субботу в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Осадков в этот день не ожидается.

Утром температура воздуха составит около 8 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 13 градусов.

Южный ветер усилится: его порывы будут достигать 7 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 739 миллиметров ртутного столба.