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В Калужской области 10 октября ожидается ветреная погода

Дмитрий Ивьев
10.10, 05:50
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В субботу в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Осадков в этот день не ожидается.

Утром температура воздуха составит около 8 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 13 градусов.

Южный ветер усилится: его порывы будут достигать 7 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 739 миллиметров ртутного столба.

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