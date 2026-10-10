В Калужской области 10 октября ожидается ветреная погода
В субботу в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.
Осадков в этот день не ожидается.
Утром температура воздуха составит около 8 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 13 градусов.
Южный ветер усилится: его порывы будут достигать 7 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 739 миллиметров ртутного столба.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь