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Высокую температуру и сильный дождь прогнозируют в Калужской области

Дмитрий Ивьев
09.10, 05:50
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В пятницу, 9 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Утром и днем осадков не ожидается, однако во второй половине дня или вечером возможен сильный дождь.

Температура воздуха утром составит около 8 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 19 градусов.

Подует умеренный южный ветер, порывы которого достигнут 5 метров в секунду.

Атмосферное давление понизится до 737 миллиметров ртутного столба.

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