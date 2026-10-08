Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области немного похолодает
Новость дня Погода

В Калужской области немного похолодает

Дмитрий Ивьев
08.10, 05:50
0 1554
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 8 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Осадков в этот день не ожидается.

Утром температура воздуха опустится до 7 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 13 градусов.

Будет дуть очень слабый восточный ветер, порывы которого не превысят 2 метров в секунду.

Атмосферное давление сохранится на уровне 745 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме для середины осени.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
50%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im0yUzdrRjJHZGVkNG5aNmdRd3lXT1E9PSIsInZhbHVlIjoiaU9leVdPenlKRVB3cG9EMlF2OW5WbHlDRzhOU0ZqQ3VYUzJnb0NvSGZ2c1B2VFU4eFVCeDloN2d4MURkRExndlRhTTBEU3BNM2F0TnBmbDN5NXJTTUtUcnJYc29sY05wdFlRMTBMUXlESUwxaVZ0Z0FjZm5JSk5LV3ltNFVzaU9ra1ZTaVZmZEV1MHJCcEhHbnJ6MXRpbUJLQWpYYit4UE1JWDVTYWNuMkhFZUUzNzZoYXcxaFVVYlZNM3VRWnA2TEFUVmp1T0o3VVlFSG5ub0JkM2lxcFdUclN5ZGFia0pjOVhabFNGeXJsSEJUSEIyOGg0NTkzOXdkWlpENk1pTEZIYzdRQ0JwbW1UMVZkT1BoYzd5OFpwYlY0eEg0QUw1bEVYL0M0S2lLVHFUNzRhSWRkcFFURFZWZTFxdk90azJNbHhpVHAwNEE5SEZiQ29rbGdscGlTV21URDBTQWVMZkZRU24zSmt0QUdEdDBpa1J2MTNUTCt1YU50YXhseDhMYjBJWHNFRUpZUUkxTkl6Q0FDVGZubnlWa1VmTU1jQ1VpaGtnbDhHN0d5Y1piUGh6azZjajhMUTc4QjVXNy9UZSIsIm1hYyI6IjFiZWEwNTcxODk2YTNlZjkzZjU0N2U5MjJkMTIzNmY1ZGZhZDI4ZDdkMzBiZWYzZjRhNjRkYWE3MDhlODM3ZmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlWcTZBVjhKUkZjV0JmUWNRVzk3RUE9PSIsInZhbHVlIjoidDcyY014TUE3TkZTWndUWFcyalR0ME12K0NCV083alRjMlZKTFYwZldKYjVOeHR6c0thakIwZHRkK3ZzSWhBVDV0SXRwcWpldTV1cDFyZHhoR0x2aVhDcWRrZVJwRjBIYVUvVFpsdllRNHRYY0RBVEJZdmJQakYyUEl2M2QyeEZxb2dwVjhDaHlXWDF0ZUFCUFZYYkFHeWZLbStFUENqODRueWFjdVRvdnhjUTA2Njk2V25mcDBMR1NlTG91TXZRTkVNZEZoMEZsRlp6S080dE5PSGNRVXhNZWk0YjM3Qm9YeG9lV2tNY2QzYkI4YUowd0NPWmNaUWEwZ0pHVTZKRTZ6SldXVnRDY3F1NE9wNnBET3E0U0NLR09wbFBjbXRYazhST09QTEJZT01UZXpueS94bHVNS2xnTU1CNlV1ZFBRbERodmp4a0s0cE4vRHdRNUxJZlY4ZWtkc082RVNHTzcwKzl4b2Q3a09PcTN5RUlFRUM2bkRyaVVuUktwSFY2M0VaRjBqV3BkTktQNTZicHBEeU91QzIxUWp0Yjc1Q0x5TlJ3bFVUL2lVYVRoK2Uxd1ZsMjhZS0xlOVlRUWV6aEcxTTZQdVBYdis0SzBFQzJYVGFCaWxUOXRlMjhZTS82em8wbDBrYWxpYm5Hc0ZnZFRmdWdMWDVXTy9VMXJxdHI3UXArZE5mcUl0UWhNMTFqRG81THNJUng2OW5WUFY2L3RTRDgvYXZ4RHpzTkk4c1V1MTk3dWFnTmlFUVNJdmwvVytJcGRCQnZlcFhPbU9IQktwZ2dPYlFpYWs3cWg5TUkyZ25tOGZuWkNoeG90NUhRWDkrWFU0QVJBMWNPMWkvWCIsIm1hYyI6IjBiODBiYTg4NTNiMjkwZTA4YjQwZDVmOTRiYzE3ZTIwNDc0NzA2Y2IzMDA0NThiNTE2NGU1MjUxYTZkM2IzYmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+