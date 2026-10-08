В Калужской области немного похолодает

В четверг, 8 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Осадков в этот день не ожидается.

Утром температура воздуха опустится до 7 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 13 градусов.

Будет дуть очень слабый восточный ветер, порывы которого не превысят 2 метров в секунду.

Атмосферное давление сохранится на уровне 745 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме для середины осени.