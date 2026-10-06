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В Калужской области прогнозируют прохладную погоду с небольшим дождем

Дмитрий Ивьев
06.10, 05:50
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Во вторник, 6 октября, в Калужской области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.

Утром температура воздуха составит около 8 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 13 градусов.

Подует слабый юго-западный ветер, порывы которого достигнут 4 метров в секунду.

Атмосферное давление понизится до 739 миллиметров ртутного столба.

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