В Калужской области ожидается прохладная погода

В субботу, 3 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков в этот день не ожидается. Утром температура воздуха составит около 8 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся лишь до 11 градусов.

Будет дуть слабый северный ветер, порывы которого не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится и составит 751 миллиметр ртутного столба, что все еще остается выше климатической нормы.