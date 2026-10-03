Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области ожидается прохладная погода
Новость дня Погода

В Калужской области ожидается прохладная погода

Дмитрий Ивьев
03.10, 05:50
0 1020
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В субботу, 3 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков в этот день не ожидается. Утром температура воздуха составит около 8 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся лишь до 11 градусов.

Будет дуть слабый северный ветер, порывы которого не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится и составит 751 миллиметр ртутного столба, что все еще остается выше климатической нормы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJqN3IxbUVqRUtTNitMZGhsdndlYlE9PSIsInZhbHVlIjoiblJ2VTBMbUxINmM1QzRJMTRRRXRRb3BETUxQRm5vWVZOT0NLWDZGanU5LyttUmhORmUrN3lXRDJ2bVUzaHRVWk8vUWNJZ1BvVytZL3FDWDlBYWRyYXVqQ3huTEg2NVFNd0pzYWtCR3JmZE5EM0syK3gyT3NPMHUwR3lMYUYzSm1FSkdMdVoyb2Z6QmdZT1U4ZjFUb3VpUTlGNGE3V1UvM3dZMXF3c2Z2c2xzQzdnNVZ6WFJsaDkvTzlNazMrT015eWw2d2ZvYnM1aDF0S2dwU3AvZDhCbFQ1RGtSYUZEL0d2L0dnMmdMUnlpamIwbFN5cW56aUFHWDZ0RncxbGt2VDFRRlpwKzd4dGg0ZHhoNHdBMEgwbHpDZ29SK2VyY2V4bWpwSGtkUEhta3FEV1cvUEpneGxjOXUwbVd6Q1VENWhtRDNYem1QT3NSbjNvNWhvbEJjQnEvNEFYS25BcnpHUkpMNHVrYldmU1Q3VVdqMDYwc1BRdTEvOCtKdDZna1pvaDQ5T2ZuVmRNNE5oMWlid0V4RytYN0Fra3FNOVlYcmVGSWVGRTQvclg1WVZtZ3ExOS9sQnZjNGRRS291TGJKaCIsIm1hYyI6IjQwNjE1MDJlNTFlNGM2NjE1ZmMxYzgyMDZmNTVmZGNhZDJlMGM4NWNjOTZmMDEwNzg4OTZkYjEzMmY5MWE3OWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik13MkY2ck5ibW5qSmxBR2RTcE53anc9PSIsInZhbHVlIjoiNGpyb2Y4UjhiSkRPdSt0T1FXNTNCUmMzR2IxRjFrT21POHlsOEJjajM1cmVoeDFoeUJldlVELzJWcDNhWHNTTUZrdVQ4cnVmb2F1NE12bUVhN3BuaU9jK0NINDF0Rk54czZZdjByVUc2Mm5MZ1crYU1ERkJ1TU5OZnhoNGhQblNUUC9qYnhFM3FGOWZ6cHhNbjFUdGR1ZjFoajJHVzVRdEFUUzIyanVsalBVQXY5cnIvZ0F3dThWNkhXeWRjMUJFdDE2REl3NDdpdDcyKzlzdnE2ekg2VjBIamcvZHk0U1RpZ3dkMldhRmVNU0hEdjQvMkpoNVNqb0hkZG4wMVdLTFhiT1E1NS9vb1NIUExpdXpBZjdTSG5wSEdDYll4TFBHc0NFOHY0TXdQcGJ2VmJaOGp3M2ZJYUtLclVSc0tPVmF4NUlUS2xkQUFsMjdBeEFra1p4MGlkdlJJbUNOMjlXUk0zMGlqSWNuNWIrenoxcEVCcWsvNEdZekdreGVmRXp2NmtzS2JLS1VCT2ZsaFdnOENvU2RRall6Vk9ZNVpWUlRKRk91c1FuTzZkZkhTNTMrOWpUM0VyeWVXeEVRWWJGV291MGVnc2xUNzE3NTI3Vk5YQjR1MStaWmtrRm95MWw3eWhISGZzZEMybW5vVEZJNEZobjFUcjZqNEFxT1NyTEh3VnVxeGdvOFlsRDlpMFovRHJKZVByaDE5QkxuQWdlUUlrMUFUeHo3Rnl6c3F1NjVMZ3ZYM3FMT2dwMnZEdWROVk40MFlPZnQxMEI0ZzV2TFBZYnVUakhKemhRd0czelBVa1lQeGpLWm5qRzBiaTRPRVpsVHZCek9mZHQ5eUJSciIsIm1hYyI6IjE0MTAzOWUzMDBmMGQ5MTZlMWJlMDkxZjk3ODZiMzUxMWY3NDIxMWFiYjdjZTVlYzFmNmY2ZGUyZDhkY2QwM2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+