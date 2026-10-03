В Калужской области ожидается прохладная погода
В субботу, 3 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков в этот день не ожидается. Утром температура воздуха составит около 8 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся лишь до 11 градусов.
Будет дуть слабый северный ветер, порывы которого не превысят 3 метров в секунду.
Атмосферное давление немного понизится и составит 751 миллиметр ртутного столба, что все еще остается выше климатической нормы.
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