Ясная погода сохранится в Калужской области
В пятницу, 2 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют солнечную погоду.
Осадков в этот день не ожидается. Утром температура воздуха опустится до 6 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся лишь до 13 градусов.
Будет дуть слабый северный ветер, порывы которого не превысят 3 метров в секунду.
Атмосферное давление немного понизится по сравнению с предыдущими днями, но останется высоким — на уровне 754 миллиметров ртутного столба.
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