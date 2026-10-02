Ясная погода сохранится в Калужской области

В пятницу, 2 октября, в Калужской области синоптики прогнозируют солнечную погоду.

Осадков в этот день не ожидается. Утром температура воздуха опустится до 6 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся лишь до 13 градусов.

Будет дуть слабый северный ветер, порывы которого не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится по сравнению с предыдущими днями, но останется высоким — на уровне 754 миллиметров ртутного столба.