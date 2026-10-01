В Калужской области 1 октября ожидается облачная погода

В четверг синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков.

Утром температура воздуха составит около 8 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 14 градусов.

Будет дуть слабый северный ветер, порывы которого не превысят 2 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится до 756 миллиметров ртутного столба, что является очень высоким показателем для начала октября.