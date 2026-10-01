В Калужской области 1 октября ожидается облачная погода
В четверг синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков.
Утром температура воздуха составит около 8 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 14 градусов.
Будет дуть слабый северный ветер, порывы которого не превысят 2 метров в секунду.
Атмосферное давление повысится до 756 миллиметров ртутного столба, что является очень высоким показателем для начала октября.
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