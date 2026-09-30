В Калужской области сентябрь завершится солнечной погодой
В среду, 30 сентября, синоптики обещают ясную погоду без осадков.
Утром температура воздуха опустится до 5 градусов тепла, а днем солнце прогреет воздух до 16 градусов.
Северный ветер будет очень слабым, его порывы не превысят 2 метров в секунду.
Атмосферное давление сохранится на высокой отметке 755 миллиметров ртутного столба, что характерно для устойчивого антициклона.
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