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В Калужской области ожидается ясная погода

Дмитрий Ивьев
29.09, 05:50
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В Калужской области ожидается ясная погода

Во вторник, 29 сентября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями

Осадков в этот день не ожидается. Утром температура воздуха составит около 8 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 16 градусов.

Будет дуть слабый северный ветер, порывы которого не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится до 755 миллиметров ртутного столба, что является довольно высоким показателем для конца сентября.

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