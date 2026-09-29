В Калужской области ожидается ясная погода
В Калужской области ожидается ясная погода
Во вторник, 29 сентября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями
Осадков в этот день не ожидается. Утром температура воздуха составит около 8 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 16 градусов.
Будет дуть слабый северный ветер, порывы которого не превысят 3 метров в секунду.
Атмосферное давление повысится до 755 миллиметров ртутного столба, что является довольно высоким показателем для конца сентября.
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