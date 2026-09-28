Теплый понедельник прогнозируют в Калужской области

В понедельник, 28 сентября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Осадков в этот день не ожидается. Утром температура воздуха составит около 10 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 17 градусов.

Будет дуть слабый северный ветер, порывы которого не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится до 753 миллиметров ртутного столба, что является высоким показателем для конца сентября.