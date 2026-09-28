Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Теплый понедельник прогнозируют в Калужской области
Новость дня Погода

Теплый понедельник прогнозируют в Калужской области

Дмитрий Ивьев
28.09, 05:50
0 716
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 28 сентября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Осадков в этот день не ожидается. Утром температура воздуха составит около 10 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 17 градусов.

Будет дуть слабый северный ветер, порывы которого не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится до 753 миллиметров ртутного столба, что является высоким показателем для конца сентября.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
0%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpldWs2MGR4dkhsQkd2Vit6alVKUXc9PSIsInZhbHVlIjoibUpjZTIwZFFyMVJwKythNlJ4YlVOd1B3NWZSMU5rdldETlVIUWFCajFvc0hBL1I0Nk9oUnhoTTJiSzBCb0RMRGF4WjAzOCtUK1l4UzRySm9mMXBxZ2FoRGNESUxESnlSSndvQ0l2Mzl5aUVRZzZ4ZkxsM0Z5Wit6K1VuMVpOb2k5MWVmTXlnRThuZis0U245R2VnNUlkdGNOQkRLYXMwaFdjaGZPdWJjS3Ivb0pmTWRxdFJ5L2M4Q1lPUXBZeWhWb0ZQdnNjV2Y3d00wRVJSNDk5VnZwellUV2k1b1R1cE56RjJyWm53VGtPWFkzOEYvenhmQUZhYnZaSDJTbWpYUmRSMlUyeFBHTzdaajFPd1hwazZjYmFxM0R6RzJhdDBmN3BTT1c3dWhWTUxGMVUraVhveXV1aFdXVytoWnlCTEd6OElaWUNuYVBscVdTT2dIK0xINHRKU0l4b1kzRE0wK1Znck5DZ2Vxd2NWYk4wTUR0RWhkcDU3THFpK3NHY1pXR2hTelBRWGNMVGxWTkVRb2dPUDZxcGJXMkF4Um5neFEyd1F2TkdLdTlRc0psbDg1NDhCR0ZIOUZpR0hsRWF6TCIsIm1hYyI6ImQ0NmQzMjViYmYyODExY2FhOGE2NWM1MWJmMjQzNDA1YmFiNzcwYzkzNGQ5ZGYzYjUwYzFjY2U0YWYxOTVkYzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IndHbWtZMzJudzBPc29MSUR1c0hacXc9PSIsInZhbHVlIjoiVElCMUxLVzZEOFNlUGdQNmtaT0JaeXVuR1F3US9xSFBjQnY0dkdKQ0QyMzZqbnd4dlF1V0IxcnZtNEpDbjlZZjdUZjhQRk1EaExKY21iWGVLWStaZll0dG13NS9taCt2QzNMeHVJZnNDaGRMVHZ2a29nK2ZzdlhGeXVIcEkwd0FJVkcxRGFKZ0RoOEtlSGRIMFhDdFZGMDlGS3pVNkJsdnpoYzJldTAxbThnODEwSzByeXBncytOb1FoOGdiTnZlc2tYdHhZVEdRelFhbm9ud1cxZmdoa0FKT3hQb3AyLzcwdTRTRmhkem81OG54S0pSVmtSVnhpMUdJdkxEbzRMdXI5dDREOEpWaXU0RDJSSnRnSjdqQ3pMMWxQVk5hckRnQVFqWVFiZ1BIQkZtL0RGOC9pN2ZPeW5IbGp3eFIvQTQ5eDM3dU5acWY5TFF0dGljbG4zcVBQRHFwL2dOeXZhLzN5OW45enVCRm5xMFk1aENLVnlCYTVEYUdoT1krT2lKbHlDSnJVdmtoVW9FcmFmWEtZenVOdTc2WDFlRTZ1dkRXRW41SlpYbkRZZHVYWTdWTzNUdXRoQ3FlWXNmdXZ6Wit2NWJyMVhKc3ROdDdXanZrMFZkRzBrZFJibWExbFcvNWpjZkEvNC9YVVJtdkswb2xtbURrREQ3MGFBcWFLVlo0Z2d0V3lKOW9nODVnTDhVQTZ1RFhZVTdEbVJ6YU1McE96S1lacExSNzU0V3VPbFRtMDNSS2haSmhxMTRkSXZObmZMSjBWMVhVWnk4eUliRk1QWmgxWjlXZk9FZFV6WUtnRUVNdStWbnB6UmZtWkVxQk5NV3VWNnB1Z1c5Ly8vOCIsIm1hYyI6ImNmNmE4ODc2NzA4ZThkNjk3OTU4NjI0M2U2YjZkMjUyZWNlODdjNjY1MmRmY2NjZTcxNmEwMmY4ZjBhYmIyYTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+