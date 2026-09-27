В воскресенье калужан ждёт тёплая осенняя погода без дождя

В воскресенье, 27 сентября, в Калужской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Осадков синоптики не прогнозируют. День обещает быть сухим и комфортным.

Утром температура воздуха составит около +10 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +17. Такая погода располагает к прогулкам и отдыху на природе.

Ветер южный 3–5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня останется стабильным – 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха составит 53–68%.

Это обычные показатели для конца сентября. Погода будет мягкой и без резких перепадов.