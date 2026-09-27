В воскресенье калужан ждёт тёплая осенняя погода без дождя
В воскресенье, 27 сентября, в Калужской области ожидается облачная погода с прояснениями.
Осадков синоптики не прогнозируют. День обещает быть сухим и комфортным.
Утром температура воздуха составит около +10 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +17. Такая погода располагает к прогулкам и отдыху на природе.
Ветер южный 3–5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня останется стабильным – 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха составит 53–68%.
Это обычные показатели для конца сентября. Погода будет мягкой и без резких перепадов.
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