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В Калужской области прогнозируют теплую субботу

Дмитрий Ивьев
26.09, 05:50
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В субботу, 26 сентября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Осадков в этот день не ожидается.

Утром температура воздуха составит около 10 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 17 градусов.

Будет дуть слабый южный ветер, порывы которого не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится до 751 миллиметра ртутного столба, что является довольно высоким показателем для конца сентября.

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