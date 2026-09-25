В Калужской области снизится скорость ветра

В пятницу, 25 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Осадков в этот день не ожидается.

Утром температура воздуха составит около 10 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 15 градусов.

Будет дуть слабый южный ветер, порывы которого не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится до 748 миллиметров ртутного столба, что немного выше обычных значений для конца сентября.