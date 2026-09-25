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В Калужской области снизится скорость ветра

Дмитрий Ивьев
25.09, 05:50
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В пятницу, 25 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Осадков в этот день не ожидается.

Утром температура воздуха составит около 10 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 15 градусов.

Будет дуть слабый южный ветер, порывы которого не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится до 748 миллиметров ртутного столба, что немного выше обычных значений для конца сентября.

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