В Калужской области снизится скорость ветра
В пятницу, 25 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.
Осадков в этот день не ожидается.
Утром температура воздуха составит около 10 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 15 градусов.
Будет дуть слабый южный ветер, порывы которого не превысят 3 метров в секунду.
Атмосферное давление повысится до 748 миллиметров ртутного столба, что немного выше обычных значений для конца сентября.
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