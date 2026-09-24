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В Калужской области 24 сентября ожидается облачная погода

Дмитрий Ивьев
24.09, 05:50
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В четверг синоптики прогнозируют облачную погоду.

Утром возможен кратковременный дождь, который к середине дня должен прекратиться.

Температура воздуха утром составит около 12 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 15 градусов.

Юго-восточный ветер будет умеренным, с порывами до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба, что близко к климатической норме для этого времени года.

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