В Калужской области 24 сентября ожидается облачная погода

В четверг синоптики прогнозируют облачную погоду.

Утром возможен кратковременный дождь, который к середине дня должен прекратиться.

Температура воздуха утром составит около 12 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 15 градусов.

Юго-восточный ветер будет умеренным, с порывами до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба, что близко к климатической норме для этого времени года.