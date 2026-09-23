Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области ожидается облачная погода с дождём и ветром
Новость дня Погода

В Калужской области ожидается облачная погода с дождём и ветром

Дмитрий Ивьев
23.09, 05:50
0 283
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 23 сентября, в Калужской области будет облачно. Местами возможен дождь.

Утром температура составит около плюс 10 градусов, днём воздух прогреется до плюс 17 градусов.

Северо-восточный ветер усилится: порывы достигнут 8 метров в секунду.

Атмосферное давление сохранится на уровне 745 миллиметров ртутного столба.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imx5Z2hLOFhldElSVzl6azFLRG5jc0E9PSIsInZhbHVlIjoiN21XbUNCOGxxTW5KVDJZYmYvaEthckZaRmVRQ055TVFmc08rMUFVNUQxa0hzaXp2MHlsbjk3R0ZObURtditLNURvanpIaDZyOXFSWFZsMXJnNHphRDdMQXoraHVFNVpaS0IrM3dRcmFSV1RJQ3FCODVhUlhReDNXRFlVZFUrL0JZMGY2V1NiVjZyTTBDcWdIRlcyc0FLQVRyNkxXcXR0V0xsa0V5cUpmZjBqOVdzdG9DVXptWFNROXdYRTR1NHFiNVkrL1BaVWU4MERQT2NrNCtuVWFmVUgyREMyVHhHTHJJRGpiaDkvcGl6OHJnMWZuaXhyVkJrWUgrZG14TVBXZHhKYVgvYTdwcHNmaURmeDEydUZnSW9ERU82dXd0ajc3K3Q0WFlDM0JRdHJ6U1YyM2cvdnVPM0JnY3RBU0x3Q0lNakJ5OUdZYndJZHBxRHVRK3RRakdkZUZjZUxuQ0gwUCtCa0ltRmR5dkQvK3lsMktzZmtHQy9lZlNUcDJQSks4RE05ZmIzQ1VidVFNWGg1MjJjMEs3OVJOMExCbWlma1lMODNYMC8vaDh0Uk1PZlVDWGVsZXBTVzVxbHpQOUFVciIsIm1hYyI6IjJiYzc3NDczZjJjMmYwMWIyZmVhM2JjYjIyMTYwMjQxODA1YjljOWM0M2IyNzA2ZDdkNWI1YTFhMmQzYTNiZDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9nVkFYRXBWUjQ2T3lwcU45SEwvTGc9PSIsInZhbHVlIjoibkE2UDRMVDVFK09LbDNnbXg2ODhBR21kdXJ0L056a3ZJUkJUbm1uTG1SYy9RRWowdDdMY2Q3MEFTWjV1YjhlVG5aRnNvZExnOHIyL2pxUEU2cnhtYjRXUEFTVHFjY1RaUFRQMzVKdG5ucEpya3grMVNpR1FaNTJjR1RxbmdGaFBzS1E2YWdUTWlaV3RyTFZtblFTN051VWh0b082ekovTUhsODZnSWZNU0NPNEJsclF6Y24rTDZmYy9Rc20zZFhQZldyMWRsRmQrQVlJd09kN0wydHowQkd0MFpqd2ZUQTN6eXl4WnVoWDVDUjNIdVg5My8yNFNneU1aRTZHUGlJTGxLVHI3SmQxbkV3TGdKV0ZXbnpGQ2h1b2FsbHNIdk5LTjYwM0wwM2pDVUltYnZtQ2RxUVhxeHdtYXRrRUNqd2Q4Tm5YcEtEQXVVMHVuclgrT1NGNXJkMDdaU3JkZ3RkallFWXhmWkRxekdMM3Zxb2dHcGhMLytSeUpVNm1DSDNnUWluc1FaQy8zRnlZMC8vTi9ScE96NUJta3A5Rmlrd3BVYUJ1YnhIMk9NV25DQTk4eG5pOU5ralBSV0J4QlgvOWF0MUNSSURZb3loMUVQeHYrRGZIUWplY09zTDJ5TWRpQk9HUHVaZStnTzFlS3lIeVRMT2M3ckxSeExpQXhYZDI4QWF6dWNCNE02U1pWUjhPU0RzOWRGN0F1emJUSlhxRjhZZ0ZMYklXdERtMGM2S2Q5K0s1am1IOWh6aWZrWUVMbGNVZTRoVmNJOU9YT2pCdmpqbi9pb3puSlBxM2g4MnpsWUVtOWZnNk96ZVlCd2c4T0R6N2h0YktXSE5MTWpIdSIsIm1hYyI6ImNkYzU0MTdlZmMzODhmYmY0NDJhYzVjZjZmNjMxODIyMmU0Mjc4MDUzOGYwMDhkZDdmMTNlY2NjYzA5MDQyNmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+