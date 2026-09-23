В Калужской области ожидается облачная погода с дождём и ветром
В среду, 23 сентября, в Калужской области будет облачно. Местами возможен дождь.
Утром температура составит около плюс 10 градусов, днём воздух прогреется до плюс 17 градусов.
Северо-восточный ветер усилится: порывы достигнут 8 метров в секунду.
Атмосферное давление сохранится на уровне 745 миллиметров ртутного столба.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь