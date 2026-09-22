Похолодание и грозовые дожди придут в Калужскую область

Во вторник, 22 сентября, в Калужской области ожидается облачная погода.

В течение дня синоптики прогнозируют дождь, а к вечеру возможно прохождение грозового фронта.

Утренняя температура воздуха +14 градусов, в дневные часы столбики термометров едва дотянут до отметки в + 17 градусов.

Восточный ветер сменится северо-восточным скоростью 4-10 метров в секунду.

Атмосферное давление немного повысится с 740 до 743 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75-88%.