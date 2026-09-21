Рабочая неделя в Калужской области начнется с тепла

В понедельник, 21 сентября, в Калужской области облачная с прояснениями погода. После обеда синоптики прогнозируют дождь.

Утром температура воздуха составит +15 градусов, днём до +21 градуса.

Южный ветер к вечеру сменит направление на юго-западное. В течение всего дня его скорость 7-10 метров в секунду.

Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 47-66%.