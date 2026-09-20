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Не забываем куртки м капюшоны

В воскресенье, 20 сентября, погода нас в Калуге особо не подведет — дождя не ожидается, но небо будет с облаками, так что солнце хоть иногда, но выглянет.
Михаил Тырин
20.09, 07:00
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С утра будет свежо, всего около +12 градусов, но из-за ветра покажется, что еще прохладнее — примерно +11, так что куртку лучше не забывать.

Днем станет вполне комфортно, воздух прогреется до +19, правда, ветер может немного сбивать ощущение тепла, и реально будет чувствоваться как +16.

К вечеру начнет холодать, температура опустится до +16, а по ощущениям и вовсе до +14. Ночью же столбик термометра упадет до +14, и небо затянет тучами — будет пасмурно.

Ветер ожидается слабый, всего 3-4 метра в секунду: утром и вечером он подует с юга, а днем сменится на юго-западный..

 

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