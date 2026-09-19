Облачная суббота ожидается в Калужской области

В субботу, 19 сентября, в Калужской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Кратковременные дожди синоптики прогнозируют ближе к обеду. С полуночи до рассвета возможно образование тумана.

Утром температура окружающей среды составит + 10 градусов, днём воздух прогреется до + 15 градусов. Южный ветер разовьет скорость от 3 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление до 746 -747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 77 – 84%.